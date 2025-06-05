В рф силовики пришли с обыском в провластную редакцию ura.ru из-за взяточничества

В россии пришли с обысками в провластное издание ura.ru, редакция которого расположена в екатеринбурге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

В отношении редактора провластного уральского издания дениса аллаярова возбудили дело о даче взятки должностному лицу. Утром в офис редакции пришли силовики - также они пришли в квартиры отдельных работников.

По данным российских "СМИ", на рабочих компьютерах ura.ru нашли свидетельства того, что журналисты покупали оперативные сводки силовиков. В то же время сообщается, что одной из сотрудниц, которая беременна, стало плохо.

российские журналисты осудили действия силовых структур. Других подробностей пока не приводится.

Напомним

В россии студента с ДЦП приговорили к 12 годам колонии строгого режима за перевод 3 тыс. рублей на счет украинского банка.