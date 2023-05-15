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У рф повідомляють, що снарядом з дрона пошкодило військову техніку у брянській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У російських телеграм-каналах повідомляють, що снарядом з безпілотника пошкодило склад із військовою технікою у брянській області, передає УНН.

Деталі

За даними ASTRA, сталося це напередодні, 14 травня, близько 6 ранку в районі села польові новосілки суземського району брянської області. "Безпілотник скинув боєприпас на дах складу із російською військовою технікою. Пошкоджено 4 машини "Урал" та гаубицю", - ідеться у повідомленні.

Також ASTRA повідомляє, що pа 5 км від військового аеродрому "халіно" у курській області знайшли уламок безпілотника. За даними телеграм-каналу, це сталося в районі 20 годин 13 травня неподалік залізничних колій.

Нагадаємо

Російські ЗМІ і телеграм-канали заявили про нові вибухи у тимчасово окупованому Луганську.

У тимчасово зайнятому окупантами Токмаку у Запорізькій області вранці також сталася серія вибухів.

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