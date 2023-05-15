В рф сообщают, что снарядом с дрона повредило военную технику в брянской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В российских телеграм-каналах сообщают, что снарядом с беспилотника поврежден склад с военной техникой в брянской области, передает УНН.
Детали
По данным ASTRA, произошло это накануне, 14 мая, около 6 утра в районе села полевые новоселки суземского района брянской области. "Беспилотник сбросил боеприпас на крышу склада с российской военной техникой. Повреждены 4 машины "Урал" и гаубица", - говорится в сообщении.
Также ASTRA сообщает, что в 5 км от военного аэродрома "халино" в курской области нашли обломок беспилотника. По данным телеграм-канала, это произошло в районе 20 часов 13 мая недалеко от железнодорожных путей.
Напомним
Российские СМИ и телеграм-каналы заявили о новых взрывах во временно оккупированном Луганске.
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