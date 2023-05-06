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У рф незадоволені тим, як вирішується питання експорту сільгосппродукції росії

У рф незадоволені тим, як вирішується питання експорту сільгосппродукції росії

Київ • УНН

 • 1377113 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. росія, як і раніше, незадоволена тим, як вирішується питання експорту російської сільгосппродукції. Про це заявив заступник голови МЗС рф сергій вершинін за підсумками зустрічі з головою Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), передає УНН.

Цитата

"Однак ми, як і раніше, не задоволені прогресом (з питання виконання російської частини пакетної угоди з ООН щодо експорту зерна). Це дуже важливо для нас", - сказав вершинін.

Доповнення

росія продовжує свідомо блокувати роботу "зернового коридору".

Туреччина, росія, Україна та ООН не змогли дійти згоди, що дозволяє новим судам перевозити зерно в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Додамо

Туреччина, ООН, росія і Україна підписали в Стамбулі в липні минулого року угоду про відновлення експорту зерна з трьох українських чорноморських портів, який було припинено після початку російсько-української війни в лютому 2022 року. Термін дії угоди закінчується 18 травня.

За угодою Україна змогла експортувати близько 29,5 млн тонн сільгосппродукції, зокрема 14,9 млн тонн кукурудзи і 8,1 млн тонн пшениці.

Координаційний центр або Об'єднаний координаційний центр (СКЦ) був створений у Стамбулі для спостереження за перевезеннями з офіційними особами з трьох країн і ООН.

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