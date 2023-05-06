В рф недовольны тем, как решается вопрос экспорта сельхозпродукции россии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. россия по-прежнему недовольна тем, как решается вопрос экспорта российской сельхозпродукции. Об этом заявил замглавы МИД рф сергей вершинин по итогам встречи с председателем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), передает УНН.
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"Однако мы по-прежнему не удовлетворены прогрессом (по вопросу выполнения российской части пакетного соглашения с ООН по экспорту зерна). Это очень важно для нас", - сказал Вершинин.
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россия продолжает сознательно блокировать работу "зернового коридора".
Турция, россия, Украина и ООН не смогли прийти к согласию, позволяющему новым судам перевозить зерно в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Добавим
Турция, ООН, россия и Украина подписали в Стамбуле в июле прошлого года соглашение о возобновлении экспорта зерна из трех украинских черноморских портов, который был приостановлен после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. Срок действия соглашения истекает 18 мая.
По соглашению Украина смогла экспортировать около 29,5 млн тонн сельхозпродукции, в том числе 14,9 млн тонн кукурузы и 8,1 млн тонн пшеницы.
Координационный центр или Объединенный координационный центр (СКЦ) был создан в Стамбуле для наблюдения за перевозками с официальными лицами из трех стран и ООН.