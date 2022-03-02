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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 11133 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У РФ майже закінчилися ракети "Калібр", б'ють "Іскандерами" – Арестович

У РФ майже закінчилися ракети "Калібр", б'ють "Іскандерами" – Арестович

Київ • УНН

 • 391728 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Росії майже закінчилися ракети "Калібр". Тому окупанти почали завдавати удари найменш точними комплексами "Іскандер". Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ракети типу "Калібр" противник майже не використовує, тому що вони просто закінчилися в нього. Залишився невеликий резерв", - розповів Арестович.

Деталі

За його словами, окупанти почали завдавати удари ракетними комплексами "Іскандер". У них є недолік – висока ймовірність кругового відхилення від цілі.

"Вночі були нанесені удари комплексами "Іскандер" та авіацією по Києву, Житомиру та Харкову", - сказав Арестович.

Додамо

Вчора пізно ввечері Житомир знову зазнав авіаудару. Російські війська обстріляли житловий квартал у мікрорайоні Богунія.

Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву.

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