У РФ майже закінчилися ракети "Калібр", б'ють "Іскандерами" – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Росії майже закінчилися ракети "Калібр". Тому окупанти почали завдавати удари найменш точними комплексами "Іскандер". Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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"Ракети типу "Калібр" противник майже не використовує, тому що вони просто закінчилися в нього. Залишився невеликий резерв", - розповів Арестович.
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За його словами, окупанти почали завдавати удари ракетними комплексами "Іскандер". У них є недолік – висока ймовірність кругового відхилення від цілі.
"Вночі були нанесені удари комплексами "Іскандер" та авіацією по Києву, Житомиру та Харкову", - сказав Арестович.
Додамо
Вчора пізно ввечері Житомир знову зазнав авіаудару. Російські війська обстріляли житловий квартал у мікрорайоні Богунія.
Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву.