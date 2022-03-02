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У РФ почти закончились ракеты "Калибр", бьют "Искандерами" – Арестович

Киев • УНН

 • 391726 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. У России почти закончились ракеты "Калибр". Поэтому оккупанты начали наносить удары наименее точными комплексами "Искандер". Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Ракеты типа "Калибр" противник почти не использует, потому что они просто закончились у него. Остался небольшой резерв", - рассказал Арестович.

Детали

По его словам, оккупанты начали наносить удары ракетными комплексами "Искандер". У них есть недостаток - высокая вероятность кругового отклонения от цели.

"Ночью были нанесены удары комплексами "Искандер" и авиацией по Киеву, Житомиру и Харькову", - сказал Арестович.

Добавим

Вчера поздно вечером Житомир снова потерпел авиаудар. Российские войска обстреляли жилой квартал в микрорайоне Богуния.

Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.

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