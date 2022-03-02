У РФ почти закончились ракеты "Калибр", бьют "Искандерами" – Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. У России почти закончились ракеты "Калибр". Поэтому оккупанты начали наносить удары наименее точными комплексами "Искандер". Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент УНН.
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"Ракеты типа "Калибр" противник почти не использует, потому что они просто закончились у него. Остался небольшой резерв", - рассказал Арестович.
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По его словам, оккупанты начали наносить удары ракетными комплексами "Искандер". У них есть недостаток - высокая вероятность кругового отклонения от цели.
"Ночью были нанесены удары комплексами "Искандер" и авиацией по Киеву, Житомиру и Харькову", - сказал Арестович.
Добавим
Вчера поздно вечером Житомир снова потерпел авиаудар. Российские войска обстреляли жилой квартал в микрорайоне Богуния.
Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.