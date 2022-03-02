У РФ почти закончились ракеты "Калибр", бьют "Искандерами" – Арестович

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"Ракеты типа "Калибр" противник почти не использует, потому что они просто закончились у него. Остался небольшой резерв", - рассказал Арестович.

Детали

По его словам, оккупанты начали наносить удары ракетными комплексами "Искандер". У них есть недостаток - высокая вероятность кругового отклонения от цели.

"Ночью были нанесены удары комплексами "Искандер" и авиацией по Киеву, Житомиру и Харькову", - сказал Арестович.

Добавим

Вчера поздно вечером Житомир снова потерпел авиаудар. Российские войска обстреляли жилой квартал в микрорайоне Богуния.

Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.



