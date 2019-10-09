У РФ лайнер, який прямував у Москву, здійснив вимушену посадку через смерть пасажира
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Лайнер авіакомпанії “Сибирь”, який прямував з Красноярська в московський аеропорт Домодєдово, напередодні ввечері здійснив вимушену посадку в Омську через погане самопочуття пасажира, передає ТАСС з посиланням на представника аеропорту, пише УНН.
“На момент прильоту до Омська він уже був мертвий. Тіло передали в транспортну прокуратуру”, — повідомили російським журналістам в обласному мінохоронздоров’я. Причини смерті пасажира не уточнюються.
Головний лікар місцевої швидкої допомоги Максим Стуканов повідомив, що чоловік відчув себе погано ще перед вильотом, проте вирішив полетіти, передає “Омськ онлайн”. На борту чоловікові намагався допомогти медик: він аж до посадки проводив реанімаційні заходи, але врятувати пасажира не вдалося.
Літак продовжив рейс і того ж вечора вилетів з Омська в Домодєдово. Правоохоронні органи проводять перевірку за фактом події.
Як писав УНН раніше, рейс СУ1701 компанії “Аерофлот”, який прямував з Владивостока в Москву, здійснив позапланову посадку в аеропорту Стригіно Нижнього Новгорода через смерть пасажира.