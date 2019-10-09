В РФ лайнер, следовавший в Москву, совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Лайнер авиакомпании “Сибирь”, следовавший из Красноярска в московский аэропорт Домодедово, накануне вечером совершил вынужденную посадку в Омске из-за плохого самочувствия пассажира, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта, пишет УНН.
“На момент прилета в Омск он уже был мертв. Тело передали в транспортную прокуратуру”, — сообщили российским журналистам в областном минздраве. Причины смерти пассажира не уточняются.
Главный врач местной скорой помощи Максим Стуканов сообщил, что мужчина почувствовал себя плохо еще перед вылетом, однако решил полететь, передает “Омск онлайн”. На борту мужчине пытался помочь медик: он вплоть до посадки проводил реанимационные мероприятия, но спасти пассажира не удалось.
Самолет продолжил рейс и тем же вечером вылетел из Омска в Домодедово. Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Как писал УНН ранее, рейс СУ1701 компании “Аэрофлот”, следовавший из Владивостока в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Стрыгин Нижнего Новгорода из-за смерти пассажира.