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Літак "Аерофлоту" здійснив вимушену посадку через смерть пасажира

Літак "Аерофлоту" здійснив вимушену посадку через смерть пасажира

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Рейс СУ1701 компанії “Аерофлот”, який прямував з Владивостока в Москву, здійснив позапланову посадку в аеропорту Стригіно Нижнього Новгорода, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

Причиною посадки стало погане самопочуття одного з пасажирів літака.

“Рейс СУ 1701 вилетів з аеропорту Нижній Новгород (в Шереметьєво)”, — зазначила вона.

За уточненими даними, 63-річний пасажир літака відчув себе погано під час польоту, в зв’язку з чим командир повітряного судна прийняв рішення про посадку борту в найближчому аеропорту для надання медичної допомоги. О 10:06 за московським часом (збігається з київським) літак сів в Стригіно. “На момент прибуття реанімації на борт пасажир помер”, — уточнили в Приволзької транспортній прокуратурі.

Як писав УНН, літак А321 авіакомпанії “Уральські авіалінії” здійснив аварійну посадку вранці 15 серпня в Підмосков’ї після вильоту з аеропорту Жуковського.

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