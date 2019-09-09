Самолет "Аэрофлота" совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажира
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Рейс СУ1701 компании “Аэрофлот”, следовавший из Владивостока в Москву, совершил внеплановую посадку в аэропорту Стригино Нижнего Новгорода, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров самолета.
“Рейс СУ 1701 вылетел из аэропорта Нижний Новгород (в Шереметьево)”, — отметила она.
По уточненным данным, 63-летний пассажир самолета почувствовал себя плохо во время полета, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о посадке борта в ближайшем аэропорту для оказания медпомощи. В 10:06 по московскому времени (совпадает с киевским) самолет сел в Стригино. “На момент прибытия реанимации на борт пассажир умер”, — уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Как писал УНН, самолет А321 авиакомпании “Уральские авиалинии” совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.