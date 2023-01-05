У рф готуються блокувати масовий виїзд чоловіків призовного віку за кордон – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. росія вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Військово-політичне керівництво російської федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області.
«Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти російської федерації», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що на початку січня кремль планує закрити кордони та оголосити мобілізацію в росії та білорусі.
Глава Головного управління Розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що нова хвиля мобілізації в Росії розпочнеться з 5 січня.