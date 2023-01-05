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У рф готуються блокувати масовий виїзд чоловіків призовного віку за кордон – Генштаб

Київ • УНН

 • 613164 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. росія вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

У рф готуються блокувати масовий виїзд чоловіків призовного віку за кордон – Генштаб

Цитата

«Військово-політичне керівництво російської федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області.

«Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти російської федерації», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що на початку січня кремль планує закрити кордони та оголосити мобілізацію в росії та білорусі.

Глава Головного управління Розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що нова хвиля мобілізації в Росії розпочнеться з 5 січня.

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