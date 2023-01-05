В рф готовятся блокировать массовый выезд мужчин призывного возраста за границу – Генштаб

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«Военно-политическое руководство российской федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области.

«Да, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта российской федерации», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в начале января кремль планирует закрыть границы и объявить мобилизацию в россии и беларуси.

Глава Главного управления Разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что новая волна мобилизации в россии начнется с 5 января.