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У РФ чоловік влаштував стрілянину в багатоквартирному будинку: 2 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Невідомий влаштував стрілянину в багатоквартирному будинку в Тобольську (Тюменська область). Двоє чоловіків загинули, одна жінка госпіталізована у важкому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СК РФ у Тюменській області.

“За версією слідства, 18 грудня 2019 року 49-річний чоловік знаходився в квартирі потерпілих — чоловіка і жінки, які є співмешканцями. Між ними стався конфлікт, в ході якого зловмисник зробив постріли з обрізу рушниці в господарів квартири. Від отриманих поранень чоловік загинув, а жінка з пораненнями доставлена в лікарню. Після пострілів чоловік вкоротив собі віку”, — вказано у повідомленні СК РФ.

У прес-службі обласного департаменту охорони здоров’я уточнили, що виклик до швидкої допомоги обласної лікарні № 3 Тобольська надійшов о 21:30 (18:30 за київським часом), прибуття бригади — о 21:43 (18:43 за Києвом).

“Стан однієї постраждалої вкрай важкий, вона госпіталізована в реанімацію з пораненням голови. Лікарі роблять все можливе”, — сказала представник обласного департаменту охорони здоров’я.

У повідомленні слідчого управління СК РФ Тюменської області уточнюється, що в даний момент слідчі проводять всі необхідні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєного злочину.

Як повідомляв УНН, у РФ чоловік облаштував двір хрестами, проводив бойову підготовку дітей також ґвалтуючи їх.

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