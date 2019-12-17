У РФ чоловік облаштував двір хрестами, проводив бойову підготовку дітей також ґвалтуючи їх

16 грудня з будинку багатодітній сім’ї в селі Хімозі Гатчинського району Ленінградської області вилучили арсенал зброї. 47News повідомило, що в котеджі виявили два автомати Калашникова, ручний кулемет Калашникова, два автомати “Кедр”, пістолети Макарова і ТТ, а також патрони і бронежилети з написом “ФСБ”. За словами джерел ЗМІ, в будинку також був знайдений гранатомет. Як повідомили 78.ru і 47News, на місці події працювали поліція, Слідчий комітет, Росгвардія, МНС і ФСБ.

Як повідомляє “Mash на Мойці”, в будинку знайшли матраци зі слідами крові. Ще там було багато ікон, спортзал і тир, пише 47News. Зсередини котедж виявився у занедбаному стані і безладним. У ньому був обладнаний майданчик для фізичної підготовки і тир, де стояли мішені з дірками від куль. За словами джерела “Бумаги”, діти, що жили в котеджі, імовірно, проходили бойову підготовку. За інформацією “Mash на Мойці”, на ділянці поруч з котеджем стоїть великий дерев’яний хрест.

Батько сімейства затриманий. При зустрічі зі співробітниками силових структур він представився полковником ГРУ, повідомляє 47News. Ім’я затриманого — Андрій Бовт. Він змінив прізвище в 1997 році, до цього його звали Андрій Лобадюк. ЗМІ пишуть, що Бовт раніше займався сімейним бізнесом з обробки дерева (за даними 47News, він очолював фірми “Андрій Первозванний” і “Аз і Веди”), у його брата і матері є своя школа меблевиків; при цьому на матір також зареєстрована приватна релігійна організація. Бовт жив зі Світланою Лобадюк, яка припадає йому двоюрідною сестрою. Родичі Лобадюк, починаючи з 2000 року, не знали, де вона живе, пише “Фонтанка”, посилаючись на оголошення про її зникнення, які публікували в соцмережах. “Чоловік долучив її до якоїсь релігії, заборонив спілкування з родичами”, — говорилося в оголошенні 2017 року. Чи залучали до пошуків поліцію, не уточнюється.

Андрія Бовта підозрюють в незаконному обігу зброї і вибухівки, а також в сексуальному насильстві над 13-річною дочкою. За версією слідства, чоловік ґвалтував дівчинку протягом семи років. Саме повідомлення про цей злочин стало приводом для перевірки котеджу Бовта 16 грудня. Як пише 47News, в поліцію про сексуальне насильство над дівчинкою заявила якась жінка. На даний момент постраждала і її мати допитані. За інформацією ЗМІ, співмешканка Бовта заявила, що дочка розповідала їй про статеві стосунки з батьком, але вона не зверталася в поліцію через побоювання за життя і здоров’я дітей. Вона також підтвердила, що знайдена в домі зброя належала Бовту, який стверджував, що “працює в КДБ”, і нічого про себе не розповідав, пояснюючи це міркуваннями секретності.

У сім’ї виховували шістьох дітей. Жоден з них не зміг назвати своє прізвище, пише “Mash на Мойці”. Всіх дітей евакуювали з будинку. За даними 47News, троє з них опинилися повнолітніми; це були 18-річний Іван, 20-річний Павло та 24-річний Петро. Молодші діти не ходили до школи, пишуть з посиланням на сусідів ЗМІ. При цьому в розмові з російськими телеканалами неназваний сусід родини заявив, що діти вчаться в інтернаті в Гатчині. Інший житель Хімозі розповів місцевому телеканалу, що діти були замкнутими і ні з ким не спілкувалися; за його словами, один із синів Бовта говорив, що може гуляти, тільки коли батько у відпустці.