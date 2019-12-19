В РФ мужчина устроил стрельбу в многоквартирном доме: 2 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Неизвестный устроил стрельбу в многоквартирном доме в Тобольске (Тюменская область). Двое мужчин погибли, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ в Тюменской области.
“По версии следствия, 18 декабря 2019 года 49-летний мужчина находился в квартире потерпевших — мужчины и женщины, являющихся сожителями. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник произвел выстрелы из обреза ружья в хозяев квартиры. От полученных ранений мужчина погиб, а женщина с ранениями доставлена в больницу. После выстрелов мужчина свёл счёты с жизнью”, — указано в сообщении СК РФ.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения уточнили, что вызов в скорую помощь областной больницы № 3 Тобольска поступил в 21:30 (18:30 по киевскому времени), прибытие бригады — в 21:43 (18:43 по Киеву).
“Состояние одной пострадавшей крайне тяжелое, она госпитализирована в реанимацию с ранением головы. Врачи делают все возможное”, — сказала представитель областного департамента здравоохранения.
В сообщении следственного управления СК РФ Тюменской области уточняется, что в данный момент следователи проводят все необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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