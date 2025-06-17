У Республіканській партії різко відреагували на заяву Трампа про участь росії в G8

Група світових лідерів "Велика сімка" або G7 має залишатися саме у форматі G7, без повернення за стіл зустрічей провідних країн світу росії, поки москва не припинить свою агресію проти України. Так на слова президента США Дональда Трампа про G8 та росію відреагував його однопартієць, конгресмен Дон Бейкон, передає УНН.

Залишіть G7 (у вигляді - ред.) G7, а не G8. росія не повинна бути частиною цього Форуму, доки не припинить вторгнення в Україну і не виведе війська з окупованих нею територій. Військовий злочинець путін заслуговує на остракізм - написав Конгресмен-республіканець Дон Бейкон у соцмережі X.

Доповнення

Остракізм (від дав.-гр. ὀστρακισμός - "суд черепків") - це історична форма вигнання з поліса (міста-держави) у Стародавній Греції. Така форма застосовувалася для запобігання встановленню тиранії та захисту демократії. У переносному значенні, остракізм - це вигнання, гоніння, або загальне неприйняття з боку суспільства чи певної групи.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що вигнати росію з G8 було помилкою, адже інакше б не було війни.