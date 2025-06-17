В Республиканской партии резко отреагировали на заявление Трампа об участии россии в G8
Киев • УНН
Дон Бейкон раскритиковал идею возвращения россии в G7, пока она не прекратит агрессию в Украине. Он подчеркнул, что путин заслуживает остракизма за свои преступления.
Группа мировых лидеров "Большая семерка" или G7 должна оставаться именно в формате G7, без возвращения за стол встреч ведущих стран мира россии, пока москва не прекратит свою агрессию против Украины. Так на слова президента США Дональда Трампа о G8 и россии отреагировал его однопартиец, конгрессмен Дон Бейкон, передает УНН.
Оставьте G7 (в виде - ред.) G7, а не G8. россия не должна быть частью этого Форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет войска с оккупированных ею территорий. Военный преступник путин заслуживает остракизм
Дополнение
Остракизм (от др.-греч. ὀστρακισμός - "суд черепков") - это историческая форма изгнания из полиса (города-государства) в Древней Греции. Такая форма применялась для предотвращения установления тирании и защиты демократии. В переносном значении, остракизм - это изгнание, гонение, или всеобщее неприятие со стороны общества или определенной группы.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что исключить россию из G8 было ошибкой, ведь иначе бы не было войны.