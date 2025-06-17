В Республиканской партии резко отреагировали на заявление Трампа об участии россии в G8

Группа мировых лидеров "Большая семерка" или G7 должна оставаться именно в формате G7, без возвращения за стол встреч ведущих стран мира россии, пока москва не прекратит свою агрессию против Украины. Так на слова президента США Дональда Трампа о G8 и россии отреагировал его однопартиец, конгрессмен Дон Бейкон, передает УНН.

Оставьте G7 (в виде - ред.) G7, а не G8. россия не должна быть частью этого Форума, пока не прекратит вторжение в Украину и не выведет войска с оккупированных ею территорий. Военный преступник путин заслуживает остракизм