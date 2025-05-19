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До Міжнародного реєстру збитків від агресії рф надійшло понад 27 500 заяв - Мін'юст

Київ • УНН

 • 332 перегляди

До Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф, надійшло понад 27 500 заяв. Відкрито десяту категорію заяв щодо пошкодження нежитлової нерухомості.

До Міжнародного реєстру збитків від агресії рф надійшло понад 27 500 заяв - Мін'юст

До Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф, надійшло понад 27 500 заяв - Мін'юст

До Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією рф проти України (RD4U), станом на травень надійшло понад 27500 заяв. Напередодні у реєстрі відкрили десяту за рахунком категорії заяв, що стосуються пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мін'юст.

Деталі

Як уточнили у відомстві, подавати заяви до Реєстру можуть як фізичні, так і юридичні особи, а також держава Україна. Також згодом буде передбачена можливість подання заяви для громадян інших країн.

Заяви можна подавати онлайн через портал державних послуг "Дія". Час оформлення — до 20 хвилин.

Передбачена можливість подати заяву одразу за декількома категоріями.

На сьогодні в Реєстрі відкрито подачу заяв у 10 категоріях:

  • A1.1 — вимушене внутрішнє переміщення;
    • A2.1 — смерть близького члена сім’ї;
      • A2.2 — зникнення безвісти близького члена сім’ї;
        • A2.3 — серйозні тілесні ушкодження;
          • A2.4 — сексуальне насильство;
            • A2.5 — катування або нелюдські чи такі, що принижують гідність, види поводження або покарання;
              • A2.6 — позбавлення свободи;
                • A2.7 — примусова праця або служба;
                  • A3.1 — пошкодження або знищення житлового нерухомого майна;
                    • А3.2 — пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна.

                      Доповнення

                      Запущений у квітні 2024 року, Реєстр став першим елементом міжнародного компенсаційного механізму, покликаного забезпечити відшкодування постраждалим від російської агресії.

                      Україна разом з міжнародними партнерами активно працює над запуском усіх складових механізму, включно з комісією з розгляду заяв та компенсаційним фондом.

                      Нагадаємо

                      16 травня, в Гаазі відбулося друге засідання Міжурядового переговорного комітету щодо розроблення Міжнародного договору про створення Комісії з розгляду заяв для України на компенсацію постраждалим від агресії росії. Голова української делегації Ірина Мудра наголосила, що компенсація постраждалим має охоплювати всю шкоду від агресії росії, починаючи з 2014 року. 

                      Лілія Набока

                      Лілія Набока

                      Нерухомість
                      Україна
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