В Реестр убытков от агрессии рф поступило более 27 500 заявлений

В Международный реестр убытков, причиненных агрессией рф, поступило более 27 500 заявлений – Минюст

В Международный реестр убытков, причиненных агрессией рф против Украины (RD4U), по состоянию на май поступило более 27500 заявлений. В то же время недавно объявлено об открытии новой — десятой по счету — категории заявлений, касающихся повреждения или уничтожения нежилого недвижимого имущества.

Запущенный в апреле 2024 года, Реестр стал первым элементом международного компенсационного механизма, призванного обеспечить возмещение пострадавшим от российской агрессии. Украина вместе с международными партнерами активно работает над запуском всех составляющих механизма, включая комиссию по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд.

О том, как устроен международный компенсационный механизм — смотрите в нашей инфографике.