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У разі значного росту економіки Україна виплатить великі суми по ВВП-варрантам – Нацбанк

У разі значного росту економіки Україна виплатить великі суми по ВВП-варрантам – Нацбанк

Київ • УНН

 • 8514 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. У разі значного росту економіки Україна змушена буде сплатити великі суми по ВВП-варрантах. Про це повідомив заступник Голови Національного банку України Олег Чурій під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"За нашими оцінками, дійсно, в разі значного росту економіки Україні необхідно буде виплатити по ВВП-варрантам досить таки значні суми, але також потрібно розуміти, що Україна вже зекономила відсотки, тому що ми не платимо відсотки по сумі 3,2 млн доларів, які були конвертовані у варранті", - зазначив Чурій.

За його словами, питання додаткових виплат по ВВП-варрантах у разі значного росту економіки України треба розглядати в комплексі.

Довідка. Варрант – це цінний папір, що дає власникові право купувати пропорційну кількість акцій за обумовленою ціною протягом певного проміжку часу, як правило, за нижчою в порівнянні з поточною ринковою ціною.

Нагадаємо, уряд шукає шляхи реструктуризації зовнішніх боргових зобов’язань України.

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