В случае значительного роста экономики Украинf выплатит крупные суммы по ВВП-варрантам - Нацбанк
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В случае значительного роста экономики Украинf вынуждена будет заплатить большие суммы по ВВП-варрантам. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"По нашим оценкам, действительно, в случае значительного роста экономики Украины необходимо будет выплатить по ВВП-варрантам довольно значительные суммы, но также нужно понимать, что Украина уже сэкономила проценты, потому что мы не платим проценты по сумме 3,2 млн долларов, которые были конвертированы в варранты", - отметил Чурий.
По его словам, вопрос дополнительных выплат по ВВП-варрантам в случае значительного роста экономики Украины следует рассматривать в комплексе.
Справка. Варрант - это ценная бумага, дающая владельцу право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.
Напомним, правительство ищет пути реструктуризации внешних долговых обязательств Украины.