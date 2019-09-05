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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107204 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119700 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111307 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117496 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123573 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 150032 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149840 просмотра

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В случае значительного роста экономики Украинf выплатит крупные суммы по ВВП-варрантам - Нацбанк

В случае значительного роста экономики Украинf выплатит крупные суммы по ВВП-варрантам - Нацбанк

Киев  •  УНН

 • 8513 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В случае значительного роста экономики Украинf вынуждена будет заплатить большие суммы по ВВП-варрантам. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"По нашим оценкам, действительно, в случае значительного роста экономики Украины необходимо будет выплатить по ВВП-варрантам довольно значительные суммы, но также нужно понимать, что Украина уже сэкономила проценты, потому что мы не платим проценты по сумме 3,2 млн долларов, которые были конвертированы в варранты", - отметил Чурий.

По его словам, вопрос дополнительных выплат по ВВП-варрантам в случае значительного роста экономики Украины следует рассматривать в комплексе.

Справка. Варрант - это ценная бумага, дающая владельцу право покупать пропорциональное количество акций по оговоренной цене в течение определенного промежутка времени, как правило, по более низкой по сравнению с текущей рыночной ценой.

Напомним, правительство ищет пути реструктуризации внешних долговых обязательств Украины.

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