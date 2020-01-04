У районі ООС ліквідували 13 нелегальних заправок
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Упродовж минулого тижня податкова міліція ліквідувала тринадцять заправних станцій, що діяли в районі проведення операції Об’єднаних сил без дозвільних документів. Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС у Facebook, передає УНН.
"За тиждень на території Донецької та Луганської областей та у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Виявлено порушення в діяльності 13 АЗС та АГЗС, які здійснювали незаконне зберігання та реалізацію пального без отримання ліцензій на відповідний вид діяльності. З них 8 – у Донецькій та 5 – у Луганській областях", - йдеться в повідомленні.
За зазначеним фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 (провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону) та за ч. 5 ст. 164 (зберігання та/або реалізація на митній території України пального на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального) КУпАП.
З незаконного обігу вилучено понад 62 тисяч літрів бензину, майже 30 тисяч літрів дизпалива, 38 тисяч літрів скрапленого газу всього на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Крім цього, описано та вилучено обладнання автозаправних комплексів та 3 автомобілі, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність, загальною вартістю 15 мільйонів гривень. Загальна вартість вилучених ТМЦ становить 18 мільйонів гривень, з них 3,6 мільйонів гривень складають товари підакцизної групи.
Відносно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.164КУпАП. За порушення порядку провадження господарської діяльності йому загрожують адміністративні санкції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що податкова міліція Державної фіскальної служби встановила та припинила роботу 264 нелегальних АЗС.
Як повідомлялося раніше в УНН, наприкінці 2019 року Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.