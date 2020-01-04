У районі ООС ліквідували 13 нелегальних заправок

ukru
08:36 • 14030 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 25864 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 52659 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 56188 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 111900 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 163802 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 263510 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261247 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255002 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236241 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.9 м/с
32 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 49393 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 54208 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 71923 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 67467 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 56544 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 14050 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 52677 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 56200 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 36299 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 67483 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 93976 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 44623 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 144288 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 156927 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 116107 перегляди
Актуальне
У районі ООС ліквідували 13 нелегальних заправок

У районі ООС ліквідували 13 нелегальних заправок

Київ • УНН

 • 13656 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Упродовж минулого тижня податкова міліція ліквідувала тринадцять заправних станцій, що діяли в районі проведення операції Об’єднаних сил без дозвільних документів. Про це повідомляє пресцентр Штабу ООС у Facebook, передає УНН.

"За тиждень на території Донецької та Луганської областей та у зонах безпеки, прилеглих до району бойових дій, співробітники податкової міліції ДФС перевірили 55 об’єктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Виявлено порушення в діяльності 13 АЗС та АГЗС, які здійснювали незаконне зберігання та реалізацію пального без отримання ліцензій на відповідний вид діяльності. З них 8 – у Донецькій та 5 – у Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

За зазначеним фактами складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 164 (провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону) та за ч. 5 ст. 164 (зберігання та/або реалізація на митній території України пального на акцизному складі, не зареєстрованому у системі електронного адміністрування реалізації пального) КУпАП.

З незаконного обігу вилучено понад 62 тисяч літрів бензину, майже 30 тисяч літрів дизпалива, 38 тисяч літрів скрапленого газу всього на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Крім цього, описано та вилучено обладнання автозаправних комплексів та 3 автомобілі, за допомогою яких здійснювалась незаконна діяльність, загальною вартістю 15 мільйонів гривень. Загальна вартість вилучених ТМЦ становить 18 мільйонів гривень, з них 3,6 мільйонів гривень складають товари підакцизної групи.

Відносно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ст.164КУпАП. За порушення порядку провадження господарської діяльності йому загрожують адміністративні санкції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що податкова міліція Державної фіскальної служби встановила та припинила роботу 264 нелегальних АЗС.

Як повідомлялося раніше в УНН, наприкінці 2019 року Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.53
Золото
$3,038.21
Ethereum
$1,976.82