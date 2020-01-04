В районе ООС ликвидировали 13 нелегальных заправок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В течение прошлой недели налоговая милиция ликвидировала тринадцать заправочных станций, действующих в районе проведения операции Объединенных сил без разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, передает УНН.
"За неделю на территории Донецкой и Луганской областей и в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, сотрудники налоговой милиции ГФС проверили 55 объектов торговли горюче-смазочными материалами. Выявлены нарушения в деятельности 13 АЗС и АГЗС, которые осуществляли незаконное хранение и реализацию полного без получения лицензий на соответствующий вид деятельности. Из них 8 - в Донецкой и 5 - в Луганской областях", - говорится в сообщении.
По указанным фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 (осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законом) и по ч. 5 ст. 164 (хранение и/или реализация на таможенной территории Украины горючего на акцизном складе, не зарегистрированном в системе электронного администрирования реализации горючего) КоАП.
Из незаконного оборота изъято более 62 тысяч литров бензина, почти 30 тысяч литров дизтоплива, 38 тысяч литров сжиженного газа всего на общую сумму более 3 миллионов гривен. Кроме этого, описано и изъято оборудование автозаправочных комплексов и 3 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность, общей стоимостью 15 миллионов гривен. Общая стоимость изъятых ТМЦ составляет 18 миллионов гривен, из них 3,6 миллионов гривен составляют товары подакцизной группы.
В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ст.164КУпАП. За нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности ему угрожают административные санкции.
Напомним, ранее стало известно, что налоговая милиция Государственной фискальной службы установила и прекратила работу 264 нелегальных АЗС.
Как сообщалось ранее в УНН, в конце 2019 года Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал закрытие нелегальных АЗС до 9 января.