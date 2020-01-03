Податкова міліція ліквідувала понад 260 нелегальних заправок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Податкова міліція Державної фіскальної служби встановила та припинила роботу 264 нелегальних АЗС. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДФС.
"За результатами проведених заходів у період з 13 грудня 2019 року по 3 січня 2020 року було встановлено та припинено діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що з незаконного обігу було вилучено більше 3,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн грн та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 57 млн грн.
"Проводяться заходи із демонтажу обладнання, що використовувалось у незаконній діяльності", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, в Україні до 9 січня хочуть закрити нелегальні АЗС.