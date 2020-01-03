Налоговая милиция ликвидировала более 260 нелегальных заправок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Налоговая милиция Государственной фискальной службы установила и прекратила работу 264 нелегальных АЗС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"По результатам проведенных мероприятий в период с 13 декабря 2019 года по 3 января 2020 года была установлена и прекращена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС", - говорится в сообщении.
Указано, что из незаконного оборота было изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн грн.
"Проводятся мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Украине до 9 января хотят закрыть нелегальные АЗС.