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У районі Ізюма росіяни спробували піти на штурмові дії, відступили через втрати - голова ОВА

У районі Ізюма росіяни спробували піти на штурмові дії, відступили через втрати - голова ОВА

Київ • УНН

 • 117261 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У районі Ізюма на Харківщині російські окупанти спробували вести штурмові дії, але через втрати відступили, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках. Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні дій ЗСУ. У районі Ізюма росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Богородичного, але зазнали втрат та відступили. На цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ", - написав Синєгубов у Telegram.

Деталі

Також він повідомив, що протягом доби зазнали поранень 4 мирних мешканців області: 2 людей в Ізюмському районі, 1 – в Харківському, 1 - в Лозівському.

"Сьогоднішній ранок для харків’ян був особливо неспокійним. Близько 4 ранку окупанти підступно влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.

На території області ворог минулої доби завдавав ударів по містах і селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. "Протягом доби окупанти з ракетних та артилерійських систем обстрілювали села Уди та Черкаська Лозова, смт Донець, міста Дергачі та Барвінкове. Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися займання лісосмуг. У Золочевській громаді окупанти обстрілами із артилерії фактично зруйнували дитячий садок", - вказав він.

Доповнення

По Харкову під ранок російські війська завдали кілька ударів, попередньо, обійшлося без жертв.

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