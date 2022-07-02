У районі Ізюма росіяни спробували піти на штурмові дії, відступили через втрати - голова ОВА

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"Найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках. Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні дій ЗСУ. У районі Ізюма росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Богородичного, але зазнали втрат та відступили. На цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ", - написав Синєгубов у Telegram.

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Також він повідомив, що протягом доби зазнали поранень 4 мирних мешканців області: 2 людей в Ізюмському районі, 1 – в Харківському, 1 - в Лозівському.

"Сьогоднішній ранок для харків’ян був особливо неспокійним. Близько 4 ранку окупанти підступно влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає", - зазначив голова ОВА.

На території області ворог минулої доби завдавав ударів по містах і селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів. "Протягом доби окупанти з ракетних та артилерійських систем обстрілювали села Уди та Черкаська Лозова, смт Донець, міста Дергачі та Барвінкове. Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися займання лісосмуг. У Золочевській громаді окупанти обстрілами із артилерії фактично зруйнували дитячий садок", - вказав він.

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По Харкову під ранок російські війська завдали кілька ударів, попередньо, обійшлося без жертв.