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Харків під ранок зазнав ворожих ударів

Харків під ранок зазнав ворожих ударів

Київ • УНН

 • 379122 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. По Харкову під ранок російські війська завдали кілька ударів, попередньо, обійшлося без жертв. Про це йдеться у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.

Цитата

"Харків: близько 4 ранку окупанти нанесли кілька ударів по Немишлянському району, попередньо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Деталі

По області за добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони. "Вчора ввечері окупанти вдарили по Харківському району, село Вільхівка, горів дачний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ввечері в місті Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок", - повідомили в ОДА.

"Загалом за добу по області 3 поранених: 2 - Ізюмський район, 1 - Чугуївський, місто Дергачі - 1", - сказано у повідомленні.

Доповнення

На Харківщині за добу 30 червня окупанти вбили 4 осіб, 5 отримали поранення.

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