Харків під ранок зазнав ворожих ударів

Цитата

"Харків: близько 4 ранку окупанти нанесли кілька ударів по Немишлянському району, попередньо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Деталі

По області за добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони. "Вчора ввечері окупанти вдарили по Харківському району, село Вільхівка, горів дачний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ввечері в місті Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок", - повідомили в ОДА.

"Загалом за добу по області 3 поранених: 2 - Ізюмський район, 1 - Чугуївський, місто Дергачі - 1", - сказано у повідомленні.

Доповнення

На Харківщині за добу 30 червня окупанти вбили 4 осіб, 5 отримали поранення.