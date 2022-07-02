Харків під ранок зазнав ворожих ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. По Харкову під ранок російські війська завдали кілька ударів, попередньо, обійшлося без жертв. Про це йдеться у зведенні з ОДА за добу, пише УНН.
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"Харків: близько 4 ранку окупанти нанесли кілька ударів по Немишлянському району, попередньо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Деталі
По області за добу обстрілювали Харківський, Лозівський, Чугуївський, Ізюмський райони. "Вчора ввечері окупанти вдарили по Харківському району, село Вільхівка, горів дачний будинок. Постраждалих немає. Також вчора ввечері в місті Дергачі через обстріл горів частково дах та будинок", - повідомили в ОДА.
"Загалом за добу по області 3 поранених: 2 - Ізюмський район, 1 - Чугуївський, місто Дергачі - 1", - сказано у повідомленні.
Доповнення
На Харківщині за добу 30 червня окупанти вбили 4 осіб, 5 отримали поранення.