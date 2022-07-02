Харьков под утро подвергся вражеским ударам
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. По Харькову под утро российские войска нанесли несколько ударов, предварительно обошлось без жертв. Об этом говорится в сводке из ОГА за сутки, пишет УНН.
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"Харьков: около 4 утра оккупанты нанесли несколько ударов по Немышлянскому району, предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Детали
По области в сутки обстреливали Харьковский, Лозовский, Чугуевский, Изюмский районы. "Вчера вечером оккупанты ударили по Харьковскому району, село Ольховка, горел дачный дом. Пострадавших нет. Также вчера вечером в городе Дергачи из-за обстрела горела частично крыша и дом", - сообщили в ОГА.
"В общей сложности за сутки по области 3 раненых: 2 - Изюмский район, 1 - Чугуевский, город Дергачи - 1", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Харьковской области за сутки 30 июня оккупанты убили 4 человек, 5 получили ранения.