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В районе Изюма россияне попытались пойти на штурмовые действия, отступили из-за потерь - глава ОВА

Киев • УНН

 • 117259 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. В районе Изюма в Харьковской области российские оккупанты попытались вести штурмовые действия, но из-за потерь отступили, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"Самые активные боевые действия на территории области происходят на Харьковском и Изюмском направлениях. Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании действий ВСУ. В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. На этом направлении враг также пытается улучшить систему обеспечения своих войск", - написал Синегубов в Telegram.

Детали

Также он сообщил, что в течение суток получили ранения 4 мирных жителей области: 2 человека в Изюмском районе, 1 – в Харьковском, 1 – в Лозовском.

"Сегодняшнее утро для харьковчан было особенно беспокойным. Около 4 утра оккупанты коварно попали ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. К счастью, пострадавших нет", - отметил глава ОВА.

На территории области враг за прошедшие сутки наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. "В течение суток оккупанты из ракетных и артиллерийских систем обстреливали села Уды и Черкасская Лозовая, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов произошли воспламенения лесополос. В Золочевской громаде оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад", – указал он.

Дополнение

По Харькову под утро российские войска нанесли несколько ударов, предварительно, обошлось без жертв.

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