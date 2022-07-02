В районе Изюма россияне попытались пойти на штурмовые действия, отступили из-за потерь - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В районе Изюма в Харьковской области российские оккупанты попытались вести штурмовые действия, но из-за потерь отступили, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Самые активные боевые действия на территории области происходят на Харьковском и Изюмском направлениях. Севернее Харькова оккупанты ведут оборонительные бои и сосредоточены на сдерживании действий ВСУ. В районе Изюма россияне пытались вести штурмовые действия в направлении Богородичного, но понесли потери и отступили. На этом направлении враг также пытается улучшить систему обеспечения своих войск", - написал Синегубов в Telegram.
Детали
Также он сообщил, что в течение суток получили ранения 4 мирных жителей области: 2 человека в Изюмском районе, 1 – в Харьковском, 1 – в Лозовском.
"Сегодняшнее утро для харьковчан было особенно беспокойным. Около 4 утра оккупанты коварно попали ракетами по Немышлянскому району. На месте работают правоохранители. К счастью, пострадавших нет", - отметил глава ОВА.
На территории области враг за прошедшие сутки наносил удары по городам и селам Изюмского, Чугуевского, Харьковского, Богодуховского и Лозовского районов. "В течение суток оккупанты из ракетных и артиллерийских систем обстреливали села Уды и Черкасская Лозовая, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В результате обстрелов произошли воспламенения лесополос. В Золочевской громаде оккупанты обстрелами из артиллерии фактически разрушили детский сад", – указал он.
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По Харькову под утро российские войска нанесли несколько ударов, предварительно, обошлось без жертв.