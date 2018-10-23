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У Рахунковій палаті оцінили використання субвенцій на розвиток територій у 2017 році

У Рахунковій палаті оцінили використання субвенцій на розвиток територій у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Згідно звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам щодо соціально-економічного розвитку окремих територій встановлено, що належного управління коштами відповідної субвенції не забезпечено, повідомляє УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Зокрема, відповідно до інформації, наданої заступником Голови Рахункової палати Андрієм Майснером, за результатами аудиту встановлено, що Мінфіном, низкою ОДА та органів місцевого самоврядування не забезпечено належного управління коштами субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, затвердженої у державному бюджеті на 2017 рік у сумі понад 6,2 млрд. грн, а отже, не забезпечено головної мети субвенції — збалансованого соціально-економічного розвитку відповідних регіонів, їх соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури, підвищення якості надання послуг населенню.

Зазначається, що розподіл субвенції у 2017 році між місцевими бюджетами здійснювався Кабінетом Міністрів за пропозиціями Мінфіну (на підставі рішень його комісії) недостатньо обґрунтовано, без належного врахування рейтингових показників соціально-економічного розвитку відповідних областей, чисельності населення, пропозицій місцевих органів влади, а у низці випадків — з порушенням законодавства, що не сприяло ефективності управління субвенцією, повноті і своєчасності освоєння бюджетних коштів, виконанню в установлені строки запланованих робіт

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“Через неналежне управління коштами субвенції, відсутність дієвої системи внутрішнього контролю і аудиту обласні держадміністрації і розпорядники коштів на місцях у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Чернівецькій областях не забезпечили законного та ефективного використання коштів державного бюджету (відповідно 202,5 і 161,0 млн. гривень)”, — повідомили у ВРУ.

Нагадаємо, за 22 роки Рахункова палата виявила порушень законодавства та неефективне використання коштів державного бюджету на загальну суму 310 млрд грн.

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