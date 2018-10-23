В Счетной палате оценили использование субвенций на развитие территорий в 2017 году

В частности, согласно информации, предоставленной заместителем Председателя Счетной палаты Андреем Майснером, по результатам аудита установлено, что Минфином, рядом ОГА и органами местного самоуправления не обеспечено надлежащего управления средствами субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, утвержденной в государственном бюджете на 2017 в сумме более 6,2 млрд. грн, а следовательно, не обеспечено главной цели субвенции - сбалансированного социально-экономического развития соответствующих регионов, их социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, повышения качества предоставления услуг населению.

Отмечается, что распределение субвенции в 2017 году между местными бюджетами осуществлялось Кабинетом Министров по предложениям Минфина (на основании решений его комиссии) недостаточно обоснованно, без должного учета рейтинговых показателей социально-экономического развития соответствующих областей, численности населения, предложений местных органов власти, а в ряде случаев - с нарушением законодательства, что не способствовало эффективности управления субвенции, полноте и своевременности освоения бюджетных средств, выполнению в установленные сроки запланирована них работ

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"Из-за ненадлежащего управления средствами субвенции, отсутствие действенной системы внутреннего контроля и аудита областные госадминистрации и распорядители средств на местах в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черновицкой областях не обеспечили законного и эффективного использования средств государственного бюджета (в соответствии 202 5 и 161,0 млн. гривен)", - сообщили в ВРУ.

Напомним, за 22 года Счетная палата выявила нарушений законодательства и неэффективное использование средств государственного бюджета на общую сумму 310 млрд грн.