У Раду повторно внесуть три раніше провалені законопроекти
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Верховну Раду України сьогодні внесуть на розгляд три важливі законопроекти про протимінну діяльність, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, щодо роботи бізнесу. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час виступу у ВРУ, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні буде зареєстровано в парламенті три дуже важливі закони, які було провалено. Це закон про протимінну діяльність, який дасть можливість нашим міжнародним донорам розблокувати питання трастових фондів. Другий - це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, який допоможе, насправді, створити дієвий сержантський корпус та набути Збройним силам України взаємосумісність з збройними силами країн членів НАТО", - розповіла віце-спікер парламенту.
Геращенко наголосила, що третій законопроект є важливим для малого та середнього бізнесу.
"Третій законопроект – це економічна угода про асоціацію, яка дозволить нам досягти стандартизації для нашого середнього та малого бізнесу, щоб простіше виходити на європейські ринки", - сказала вона.
Також Геращенко нагадала, що упродовж минулого сесійного тижня парламент провалив ці три законопроекти.
"Минулого тижня було завалено кілька законів. Зокрема, це закон про стандартизацію, ми так і не внесли зміни до закону про розмінування, а також закону про військові звання", - пояснила перший заступник голови ВРУ.
Як повідомляв УНН, народні депутати не підтримали законопроект щодо введення нових військових звань, зокрема "старший майстер-старшина".
Нагадаємо, Верховна Рада зможе розпочати розгляд законопроектів щодо статусу заручників ОРДЛО не раніше травня.