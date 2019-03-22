У Раду повторно внесуть три раніше провалені законопроекти

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Верховну Раду України сьогодні внесуть на розгляд три важливі законопроекти про протимінну діяльність, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, щодо роботи бізнесу. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час виступу у ВРУ, передає кореспондент УНН.