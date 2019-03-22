У Раду повторно внесуть три раніше провалені законопроекти

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 23273 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 56072 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 54269 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 69688 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 87024 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85026 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 168379 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99055 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72179 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 326825 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
68%
Популярнi новини

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14683 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 17067 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 16471 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 15552 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 34506 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 168379 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 326825 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260247 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371287 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 23273 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14691 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20549 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26525 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47393 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Раду повторно внесуть три раніше провалені законопроекти

Київ • УНН

 • 12323 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Верховну Раду України сьогодні внесуть на розгляд три важливі законопроекти про протимінну діяльність, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, щодо роботи бізнесу. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час виступу у ВРУ, передає кореспондент УНН.

У Раду повторно внесуть три раніше провалені законопроекти

"Сьогодні буде зареєстровано в парламенті три дуже важливі закони, які було провалено. Це закон про протимінну діяльність, який дасть можливість нашим міжнародним донорам розблокувати питання трастових фондів. Другий - це законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, який допоможе, насправді, створити дієвий сержантський корпус та набути Збройним силам України взаємосумісність з збройними силами країн членів НАТО", - розповіла віце-спікер парламенту.

Геращенко наголосила, що третій законопроект є важливим для малого та середнього бізнесу.

"Третій законопроект – це економічна угода про асоціацію, яка дозволить нам досягти стандартизації для нашого середнього та малого бізнесу, щоб простіше виходити на європейські ринки", - сказала вона.

Також Геращенко нагадала, що упродовж минулого сесійного тижня парламент провалив ці три законопроекти.

"Минулого тижня було завалено кілька законів. Зокрема, це закон про стандартизацію, ми так і не внесли зміни до закону про розмінування, а також закону про військові звання", - пояснила перший заступник голови ВРУ.

Як повідомляв УНН, народні депутати не підтримали законопроект щодо введення нових військових звань, зокрема "старший майстер-старшина".

Нагадаємо, Верховна Рада зможе розпочати розгляд законопроектів щодо статусу заручників ОРДЛО не раніше травня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,364.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,562.23