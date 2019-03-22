В Раду повторно внесут три ранее проваленных законопроекта

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Верховную Раду Украины сегодня внесут на рассмотрение три важных законопроекта о противоминной деятельности, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы, о работе бизнеса. Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко во время выступления в ВРУ, передает корреспондент УНН.