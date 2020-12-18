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У радника Байдена виявили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. У члена майбутньої адміністрації Байдена Седріка Річмонда, який працюватиме у Білому домі старшим радником, підтвердили COVID-19. Про це заявила представниця пресслужби Байдена Кейт Бедінгфілд, передає УНН із посиланням на CNN.

У радника Байдена виявили COVID-19

"Представник штату Луїзіана Седрік Річмонд, який приєднається до адміністрації Байдена у якості старшого радника Білого дому та директора Управління громадської діяльності, отримав позитивний результат на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, Річмонд у вівторок, 15 грудня, був присутній в Атланті на заходах, повязаних з виборами до Сенату у Джорджії, де також був присутній новообраний президент Джо Байден.

За словами Бедінгфілд, у четвер Байден пройшов ПЛР-тестування на COVID-19, і хворобу не виявили.

"Взаємодія Річмонда з новообраним президентом відбувалася просто неба. Вони були у масках і перебували в одному місці менше 15 хвилин поспіль", - сказала Бедінгфілд.

Зазначається, що Річмонд самоізолювався на наступні 14 днів та повернеться до роботи з командою після негативного тесту.

Нагадаємо, кількість запрошень на майбутню церемонію вступу на посаду 46-го президента США Джозефа Байдена буде різко скорочено у зв’язку з пандемією.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пішов на карантин після контакту із президентом Франції Еммануелем Макроном, у якого діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.

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