У советника Байдена обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. У члена будущей администрации Байдена Седрика Ричмонда, который будет работать в Белом доме старшим советником, подтвердили COVID-19. Об этом заявила представительница пресс-службы Байдена Кейт Бедингфилд, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Представитель штата Луизиана Седрик Ричмонд, который присоединится к администрации Байдена в качестве старшего советника Белого дома и директора Управления общественной деятельности, получил положительный результат на COVID-19", - говорится в сообщении.
Сообщается, Ричмонд во вторник, 15 декабря, присутствовал в Атланте на мероприятиях, связанных с выборами в Сенат в Джорджии, где также присутствовал новоизбранный президент Джо Байден.
По словам Бедингфилд, в четверг Байден прошел ПЦР-тестирование на COVID-19, и болезнь не обнаружили.
"Взаимодействие Ричмонда с новоизбранным президентом проходило под открытым небом. Они были в масках и находились в одном месте менее 15 минут подряд", - сказала Бедингфилд.
Отмечается, что Ричмонд самоизолировался на следующие 14 дней и вернется к работе с командой после негативного теста.
Напомним, количество приглашений на предстоящую церемонию вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена будет резко сокращено в связи с пандемией.
Как сообщалось, премьер-министр Испании Педро Санчес пошел на карантин после контакта с президентом Франции Эммануэлем Макроном, у которого диагностировали коронавирусную болезнь COVID-19.