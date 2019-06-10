У Раді зареєстрували законопроект Зеленського про новий ринок електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження нового ринку електроенергії, повідомляє УНН з посиланням на дані на сайті Верховної Ради.
Так, сьогодні, 10 червня, у ВР зареєстровано законопроект Президента про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо запровадження нового ринку електричної енергії №10376.
Наразі текст законопроекту відсутній на сайті.
Раніше ЄС та низка міжнародних фінансових партнерів рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії. Світовий банк рекомендував запустити новий ринок електроенергії 1 жовтня.
Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії називали однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.
Нагадаємо, раніше у Зеленського не виключали відключення споживачів від електроенергії з 1 липня разом із запровадженням нового ринку електроенергії.