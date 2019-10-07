У Раді зареєстрували законопроект, який врегулює законодавство щодо недоторканності
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сьогодні у Верховній Раді України зареєстрували законопроект №2237, який покликаний врегулювати питання законодавства, що пов’язані зі зняттям недоторканності з народних депутатів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР.
Сьогодні ВР зареєструвала законопроект № 2237 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України “Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України”.
Так, серед ініціаторів законопроекту - 48 народних депутатів політичної фракції “Слуга народу”.
Раніше УНН повідомляв, народні депутати від фракції “Слуга народу” віддали на реєстрацію до Верховної Ради України законопроект, який врегулює питання законодавства, пов’язані зі зняттям недоторканності з народних депутатів.