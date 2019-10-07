В Раде зарегистрировали законопроект, который урегулирует законодательство по неприкосновенности
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №2237, который призван урегулировать вопросы законодательства, связанные со снятием неприкосновенности с народных депутатов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.
Сегодня ВР зарегистрировала законопроект № 2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".
Так, среди инициаторов законопроекта - 48 народных депутатов политической фракции "Слуга народа".
Ранее УНН сообщал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" отдали на регистрацию в Верховную Раду Украины законопроект, который урегулирует вопросы законодательства, связанные со снятием неприкосновенности с народных депутатов.