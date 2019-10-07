В Раде зарегистрировали законопроект, который урегулирует законодательство по неприкосновенности

Сегодня ВР зарегистрировала законопроект № 2237 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Так, среди инициаторов законопроекта - 48 народных депутатов политической фракции "Слуга народа".

Ранее УНН сообщал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" отдали на регистрацию в Верховную Раду Украины законопроект, который урегулирует вопросы законодательства, связанные со снятием неприкосновенности с народных депутатов.