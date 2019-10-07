Зняття недоторканності: у "Слузі народу" подали до ВР новий законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сьогодні народні депутати від фракції "Слуга народу" віддали на реєстрацію до Верховної Ради України законопроект, який врегулює питання законодавства, пов'язані зі зняттям недоторканності з народних депутатів. Про це сьогодні на брифінгу заявила заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає кореспондент УНН.
"Законопроект ми віддали на реєстрацію. Даний законопроект покликаний привести до відповідності всі інші законопроекти із змінами до ст.80 Конституції України", - сказала Янченко.
За її словами, законопроект є комплексним і передбачає зміни у всі три закони, а саме Кримінальний процесуальний кодекс, Закон “Про статус народного депутата”, Закон “Про регламент до ВРУ”.
"Під цим законопроектом підписалися майже 50 депутатів від фракції "Слуга народу", - сказала Янченко.
Додамо, що станом на зараз на сайті ВРУ немає даних щодо реєстрації цього законопроекту.
Нагадаємо, були внесені зміни до Конституції України, а саме до ст. 80, яка раніше гарантувала повну недоторканість для депутатів. Ці зміни до КУ наберуть чинності з 1 січня наступного року.