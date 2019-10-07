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Снятие неприкосновенности: в "Слуге народа" подали в ВР новый законопроект

Киев • УНН

 • 17784 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Сегодня народные депутаты от фракции "Слуга народа" отдали на регистрацию в Верховную Раду Украины законопроект, который урегулирует вопросы законодательства, связанные со снятием неприкосновенности с народных депутатов. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, передает корреспондент УНН.

Снятие неприкосновенности: в "Слуге народа" подали в ВР новый законопроект

"Законопроект мы отдали на регистрацию. Данный законопроект призван привести в соответствие все остальные законопроекты с изменениями в ст.80 Конституции Украины", - сказала Янченко.

По ее словам, законопроект является комплексным и предполагает изменения во все три закона, а именно Уголовный процессуальный кодекс, Закон "О статусе народного депутата", Закон "О регламенте в ВРУ".

"Под этим законопроектом подписались почти 50 депутатов от фракции "Слуга народа", - сказала Янченко.

Добавим, что на сейчас на сайте ВРУ нет данных относительно регистрации этого законопроекта.

Напомним, были внесены изменения в Конституцию Украины, а именно ст. 80, ранее гарантировавшую полную неприкосновенность для депутатов. Эти изменения в КУ вступят в силу с 1 января следующего года.

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