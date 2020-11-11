У Раді вже 13 законопроектів щодо КСУ, цього тижня їх розглядатимуть комітети - нардеп

“Станом на вчора було 13 зареєстрованих законопроектів (основні та альтернативні), до президентського подано два альтернативних (авторства Гончаренка та Дубінського), до законопроекту спікера лише один альтернативний Дубінського. Останній вчора було розглянуто на комітеті з антикорупційної політики і більшістю членів комітету відхилено. Протягом цього тижня і в понеділок будуть розглянуті усі законопроекти (різні комітети розглядають різні законопроекти), і наступного пленарного тижня, сподіваюсь, зможемо побачити їх в сесійній залі”, - сказала Мошенець.

Також вона додала, що один із суддів КСУ у своєму висновку звернув увагу на те, що Конституційний Суд ще у 2015 році отримав подання від народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень закону “Про запобігання корупції” та ст. 366-1 ККУ. Проте, на розгляд такого рішення в КСУ не знайшлося часу, а вже нещодавно у цьому році він виніс рішення стосовно нового подання нардепів щодо цього питання.

“Конституційний суддя звертає увагу на те, що дуже дивно, що ці два провадження не об’єднали в єдине і дуже дивно, що те не розглядалося досі, а наразі розглянулося дуже швидко. Цікаво те, що дуже багато людей перекликаються, є одними й тими самими депутати (автори подання – ред.), які були у восьмому скликанні і є наразі в дев’ятому. Я нарахувала приблизно порядку 14 точно”, - сказала Мошенець.

Нагадаємо, голова ВР Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент розгляне всі законопроекти стосовно урегулювання кризи навколо Конституційного Суду України.