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В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп

В Раде уже 13 законопроектов по КСУ, на этой неделе их будут рассматривать комитеты - нардеп

Киев  •  УНН

 • 48698 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. По состоянию на 10 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано 13 законопроектов по решению ситуации вокруг Конституционного Суда Украины, два из которых - альтернативные к президентскому законопроекті, а один - к законопроекту председателя ВР Дмитрия Разумкова. На этой неделе их будут рассматривать на комитетах. Об этом в комментарии УНН рассказала заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

"По состоянию на вчера было 13 зарегистрированных законопроектов (основные и альтернативные), к президентскому подано два альтернативных (авторства Гончаренко и Дубинского), к законопроекту спикера только один альтернативный Дубинского. Последний вчера был рассмотрен на комитете по антикоррупционной политике и большинством членов комитета отклонен. В течение этой недели и в понедельник будут рассмотрены все законопроекты (различные комитеты рассматривают различные законопроекты), и на следующей пленарной неделе, надеюсь, сможем увидеть их в сессионном зале", - сказала Мошенец.

Также она добавила, что один из судей КСУ в своем заключении обратил внимание на то, что Конституционный Суд еще в 2015 году получил представление от народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О предупреждении коррупции" и ст. 366-1 УК Украины. Однако, на рассмотрение такого решения у КСУ не нашлось времени, и вот недавно в этом году он вынес решение по новому представлению нардепов по этому вопросу.

"Конституционный судья обращает внимание на то, что очень странно, что эти два производства не объединили в одно и очень странно, что то не рассматривалось до сих пор, а сейчас рассматривалось очень быстро. Интересно то, что очень многие люди перекликаются, являются одними и теми же депутаты (авторы представления - ред.), которые были в восьмом созыве и есть сейчас в девятом. Я насчитала примерно порядка 14 точно", - сказала Мошенец.

Напомним, председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит все законопроекты относительно урегулирования кризиса вокруг Конституционного Суда Украины.

Украинские Национальные Новости

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