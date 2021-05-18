У Раді влаштували базар за зняття Степанова в той час, коли медична громадськість проти - Голубовська

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“Ви там зараз сидите, торги влаштували і базар у Верховній Раді за зняття Степанова, коли медична громадськість явно проти. Не може бути 100 пацієнтів за, але, в цілому, оцінюючи його роботу, ми глибоко знаємо той жах, який йому дістався, бо сімейна медицина — це не вся медицина в країні. Ось нехай (народні депутати — ред.) об’єднаються не навколо людини, яку хочуть зняти, а нехай об’єднаються, покажуть свій залізний характер і доведуть до кінця звіт Рахункової палати, де написано цей кошмар з простроченими лікарськими засобами, з неліквідними лікарськими засобами в воюючій країні на мільярди гривень часів Супрун”, — заявила Голубовська.

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Окремо інфекціоніст зазначила, що будь-які нападки з приводу ковідних вакцин на главу МОЗ Степанова абсолютно невиправдані і несправедливі.

“Пристали до цих вакцин, хоча вакцини — це глобальна справа і там точно відповідальність не тільки одного Степанова. Але ми ж масу справ зробили, наші інфекційні стаціонари взагалі могли не законтрактуватися!... Ми за цей рік маємо право називати речі своїми іменами. Ми не політики”, — підсумувала Голубовська.

Доповнення

Нагадаємо, що Михайло Фаворов розкритикував намір про звільнення глави МОЗ Максима Степанова. Він вважає, що таким чином зневажається думка медичної громадськості.

На захист Степанова на його посаді також виступили провідні українські лікарі.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто завзято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаль кандидатурою голови МОЗ, через що він і зробив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.