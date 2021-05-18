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В Раде устроили базар за снятие Степанова в то время, когда медицинская общественность против - Голубовская

Киев • УНН

 • 14044 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская в эфире телеканала “НАШ” рассказала, что врачи массово поддерживают главу Минздрава Максима Степанова и выступают против его возможной отставки. Несмотря на это, народные депутаты продолжают пренебрегать мнением медицинской общественности, отметила она, сообщает УНН.

В Раде устроили базар за снятие Степанова в то время, когда медицинская общественность против - Голубовская

Цитата

“Вы там сейчас сидите, торги устроили и базар в Верховной Раде за снятие Степанова, когда медицинская общественность явно против. Не может быть 100 пациентов за, но, в целом, оценивая его работу, мы глубоко знаем тот ужас, который ему достался, потому что семейная медицина — это не вся медицина в стране. Вот пусть (народные депутаты — ред.) объединятся не вокруг человека, которого хотят снять, а пусть объединятся, покажут свой железный характер и доведут до конца отчет Счетной палаты, где написан этот кошмар с просроченными лекарственными средствами, с неликвидными лекарственными средствами в воюющей стране на миллиарды гривен времен Супрун”, — заявила Голубовская.

Детали

Отдельно инфекционист отметила, что любые нападки по поводу ковидных вакцин на главу Минздрава Степанова абсолютно неоправданны и несправедливы.

“Пристали к этим вакцинам, хотя вакцины — это глобальное дело и там точно ответственность не только одного Степанова. Но мы же массу дел сделали, наши инфекционные стационары вообще могли не законтрактоваться!... Мы за этот год имеем право называть вещи своими именами. Мы не политики”, — подытожила Голубовская.

Дополнение

Напомним, что Михаил Фаворов раскритиковал намерение об увольнении главы Минздрава Максима Степанова. Он считает, что таким образом попирается мнение медицинской общественности.

В защиту Степанова на его должности также выступили ведущие украинские врачи.

Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

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