У Раді вітають рішення Печерського райсуду про витребовування звіту Kroll

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Опрацювання Печерським районним судом результатів розслідування детективного агентства Kroll може підсилити позицію держави у так званій справі "Суркісів-ПриватБанку". Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат Ярослав Юрчишин.

"Якщо сторона обвинувачення вивчить матеріали звіту Kroll, і розумно їх використає – це посилить перспективу України в частині повернення вкрадених коштів у бюджет. Мова йде загалом про 35 млрд дол. І якщо цей факт проігнорувати, то кожен українець заплатить майже по 4 тис. грн з власної кишені. Долучення результатів розслідування детективного агентства Kroll точно пришвидшить і підсилить позицію України у справі Приватбанку", - каже Юрчишин.

За його словами, звіт американських аудиторів варто було долучити до розгляду справи "Суркісів-Приватбанку" вже давно.

"І це, скоріше, недогляд не судів, а сторони, яка представляє інтереси держави. Про це мала подбати прокуратура, зокрема Спеціалізована антикорупційна прокуратора. А сьогодні можна тільки вітати долучення цих матеріалів. Вітати те, що сторона обвинувачення, сторона представництва інтересів держави виконує свої обов’язки. Бо звіт Kroll напряму доводить те, що колишнє керівництво Приватбанку виводило кошти на офшори, тим самим практично обкрадаючи спочатку вкладників "ПриватБанку", а потім взагалі державу", - додав Юрчишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа “Привату”: Печерський райсуд витребував у НАБУ та СБУ звіт американських аудиторів Kroll

Нагадаємо, за словами Катерини Рожкової, аудит Kroll, який викрив “схеми” виведення коштів з “Привату”, охопив 10 років роботи банку.

За даними Kroll, схема виведення коштів з банку реалізовувалася через кіпрський філіал ПриватБанку. Щоб приховати схему, колишнє керівництво банку вдавалося до фальсифікування фінзвітності, інформували журналісти “Слідство. Інфо”.

"НБУ не бачив, як гроші залишали країну, бо не вважав острівне відділення закордоном. Тим часом кошти з українського банку ставали частиною схем, які згодом назвуть відмиванням грошей“, — йдеться у журналістському розслідуванні.

Загалом, ексвласники ПриватБанку та інші пов’язані із ними особи вивели з фінустанови 5,5 млрд дол., засвідчує звіт Kroll, на який спираються журналісти.

Стверджується також, що виведені через систему пов’язаних компаній та осіб гроші пізніше “осідали”, наприклад, у компаніях групи Optima, яка займалась нерухомістю у Сполучених Штатах.

Як писав УНН, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення з ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.

Мова про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах ще й намагаються відсудити у держави Україна на користь Суркісів 350 млн дол.

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