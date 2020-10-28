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В Раде приветствуют решение Печерского райсуда о вытребовании отчета Kroll

В Раде приветствуют решение Печерского райсуда о вытребовании отчета Kroll

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Обработка Печерским районным судом результатов расследования детективного агентства Kroll может усилить позицию государства по так называемому делу "Суркисов-ПриватБанка". Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

"Если сторона обвинения изучит материалы отчета Kroll, и разумно их использует - это усилит перспективу Украины в части возврата украденных средств в бюджет. Речь идет в целом о 35 млрд долл. И если этот факт проигнорировать, то каждый украинец заплатит почти по 4 тыс. грн из собственного кармана. Привлечение результатов расследования детективного агентства Kroll точно ускорит и усилит позиции Украины в деле Приватбанка", - говорит Юрчишин.

По его словам, отчет американских аудиторов стоило включить в рассмотрение дела "Суркисов-Приватбанка" уже давно.

"И это, скорее, упущение не судов, а стороны, которая представляет интересы государства. Об этом должна была позаботиться прокуратура, в частности Специализированная антикоррупционная прокуратора. А сегодня можно только приветствовать привлечение этих материалов. Приветствовать то, что сторона обвинения, сторона представительства интересов государства выполняет свои обязанности. Потому отчет Kroll напрямую доказывает то, что прежнее руководство Приватбанка выводило средства на оффшоры, тем самым практически обворовывая сначала вкладчиков "ПриватБанка", а потом вообще государство", - добавил Юрчишин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело "Привата": Печерский райсуд вытребовал у НАБУ и СБУ отчет американских аудиторов Kroll

Напомним, по словам Екатерины Рожковой, аудит Kroll, который разоблачил "схемы" вывода средств из "Привата", охватил 10 лет работы банка.

По данным Kroll, схема вывода средств из банка реализовывалась через кипрский филиал ПриватБанка. Чтобы скрыть схему, бывшее руководство банка прибегало к фальсификации финотчетности, информировали журналисты "Слідство. Інфо".

"НБУ не видел, как деньги покидали страну, потому что не считал островное отделение заграницей. Между тем средства из украинского банка становились частью схем, которые впоследствии назовут отмыванием денег ", - говорится в журналистском расследовании.

В общем, экс-владельцы ПриватБанка и другие связанные с ними лица вывели из финучреждения 5,5 млрд долл., свидетельствует отчет Kroll, на который опираются журналисты.

Утверждается также, что выведенные через систему связанных компаний и лиц деньги позже "оседали", например, в компаниях группы Optima, которая занималась недвижимостью в Соединенных Штатах.

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах еще и пытаются отсудить у государства Украина в пользу Суркисов 350 млн долл.

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