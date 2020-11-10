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У Раді розблокували розгляд законопроекту Разумкова щодо е-декларування

У Раді розблокували розгляд законопроекту Разумкова щодо е-декларування

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Парламентський комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВР підтримати в цілому законопроект спікера Дмитра Разумкова щодо відновлення електронного декларування та відхилити альтернативний законопроект. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні комітету, передає УНН.

“Проект рішення запропонувати Верховній раді України відхилити законопроект №4304-1 як такий, що не відповідає антикорупційному законодавству та містить корупційні ризики”, - наголосила голова комітету Анастасія Радіна.

Відповідне рішення підтримали члени комітету.

“Є рішення щодо основного законопроекту - рекомендувати його за основу та в цілому. Я б додала рядок: у разі якщо так станеться, що рекомендація комітету про ухвалення в цілому не буде підтримана, передбачити можливість внесення змін до 116 статті Регламенту”, - додала Радіна.

Нагадаємо, парламентарі скоротили на половину строки підготовки законопроекту співавторства голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо повернення е-декларування.

Як повідомляв УНН раніше, народний депутат з фракції “Слуга народу” Олександр Дубінський зареєстрував проект закону про відновлення дії окремих положень Закону України “Про запобігання корупції”, альтернативний до законопроекту спікера Разумкова.

На засіданні парламенту Разумков заявив, що не розуміє причин такого рішення Дубінського щодо альтернативного законопроекту.

Українські Національні Новини

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