У Раді розблокували підписання закону про зниження "зелених" тарифів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Народний депутат Ганна Скороход відкликала свій проект постанови, який блокував підписання закону про зниження "зелених" тарифів, повідомляє УНН.
Відповідне звернення вона адресувала голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, про що повідомив один з Telegram-каналів.
Після розгляду звернення закон про зниження тарифів має надійти на підпис Президенту і вступити у силу.
За підрахунками Міненерго, якщо закон встигнуть ввести в дію до серпня – це вже зекономить українцям 650 млн грн.
Нагадаємо, законопроект про зниження "зелених" тарифів був підготовлений Міненерго, погоджений Кабміном і схвалений Верховною Радою. Він містить у собі меморандум з виробниками "зеленої" електроенергії. Економія українців від зниження тарифів має становити 6 млрд грн щорічно та 2 млрд євро загалом.