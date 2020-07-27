В Раде разблокировали подписание закона о снижении "зеленых" тарифов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102364 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111594 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116480 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149626 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116321 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 141074 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104139 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102824 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105089 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102286 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Раде разблокировали подписание закона о снижении "зеленых" тарифов

В Раде разблокировали подписание закона о снижении "зеленых" тарифов

Киев  •  УНН

 • 13422 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Народный депутат Анна Скороход отозвала свой проект постановления, который блокировал подписание закона о снижении "зеленых" тарифов, сообщает УНН.

Соответствующее обращение она адресовала главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, о чем сообщил один из Telegram-каналов.

После рассмотрения обращения закон о снижении тарифов должен поступить на подпись Президенту и вступить в силу.

По подсчетам Минэнерго, если закон успеют ввести в действие до августа - это уже сэкономит украинцам 650 млн грн.

Напомним, законопроект о снижении "зеленых" тарифов был подготовлен Минэнерго, согласован Кабмином и принят Верховной Радой. Он включает в себя меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии. Экономия украинцев от снижения тарифов должна составлять 6 млрд грн ежегодно и 2 млрд евро в целом.

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